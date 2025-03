Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. "Guerini, parole forti. Ci hanno dato carica»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vigilia di Recanatese-con Filippo Boccardi, altro giocatore insieme allo squalificato Alluci cui mister Gadda sarà costretto a rinunciare in questa sentito derby. Filippo Boccardi, come sta? "Non benissimo, dalla risonanza risulta che ho un edema osseo alla caviglia. Lo stiamo curando con magnetoterapia e farmaci, sicuramente per questa partita non ci sarò. Domenica ho fatto tutto il primo tempo col dolore, forse avrei dovuto chiedere il cambio anche prima". Il Termoli vi porta decisamente male. "Sicuramente sono state due partite brutte, all’andata probabilmente la nostra partita peggiore,. Domenica nel primo tempo abbiamo fatto fatica, non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato, siamo andati in difficoltà, giocando leggermente sottoritmo. Nel secondo tempo abbiamo provato a cambiare marcia, inutilmente.