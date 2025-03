Rompipallone.it - “Questioni irrisolte con la giustizia”: clamoroso Cristiano Ronaldo, rischia grossissimo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 1 Marzo 2025 15:11 di AlessiaIl fenomeno portoghese,, potrebbe essere nei guai con la: ecco cos’è successo.continua a segnare e a far sognare nel campionato arabo. Sono già nove le reti messe a referto nel 2025, la caccia ai 1000 gol in carriera continua. Potrebbe essere questo l’ennesimo record del portoghese, che chiuderebbe in pompa magna una carriera straordinaria.Con la maglia dell’Al-Nassr non è mai riuscito a vincere un campionato e anche quest’anno la situazione non è delle migliori: i gialloblù sono terzi a nove punti dalla vetta, ma con una partita in più disputata. Tuttavia, mancano ancora 11 giornate al termine della stagione econtinua a dare il massimo per portare in alto la sua squadra. Le cose vanno meglio nella Champions League Elite, nella quale l’Al-Nassr dovrà vedersela col club iraniano dell’Esteghlal.