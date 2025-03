Liberoquotidiano.it - "Questa è la cosa più bella...": Bologna-Milan, clamoroso Deulofeu mentre i rossoneri affondano | Video

Ritorniamo a giovedì sera, quando ilaffondava nel recupero di Serie A contro illa squadra di Sergio Conceiçao sbandava sempre più, ecco piovere sui social un post inaspettato, firmato da Gerard, ex rossonero, che su X ha voluto tornare indietro nel tempo. "CUORE", ha scritto tutto maiuscolo in conclusione del messaggio. Già, il francese - fuori ormai da due anni per guai fisici - ha voluto condividere un ricordo per lui indelebile: un assist che è rimasto nella memoria collettiva, quello che servì a Pasalic per siglare la vittoria neldi otto anni fa, quando la squadra – ridotta addirittura in nove uomini – riuscì a strappare la vittoria contro ogni pronostico. Era l'8 febbraio 2017 quando, appena sbarcato ao in prestito dall'Everton, fu protagonista di un'azione semplicemente strepitosa.