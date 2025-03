Panorama.it - Quanto inquinano le pale eoliche

Amezza Italia girano le: dall’Umbria alla Calabria passando per la Sardegna - dove la presidente «in bilico» Alessandra Todde (dipende da come va nei prossimi giorni l’udienza sui contributi elettorali non certificati e che potrebbe sancirne la decadenza) è alle prese con un raro esercizio di cerchiobottismo in fatto di rinnovabili - monta la protesta contro i cosiddetti parchi eolici. Si tratta in realtà di foreste di acciaio e vetroresina popolati da giganti di 200 metri d’altezza, con colate di tonnellate e tonnellate di ferro e cemento che sfrattano alberi secolari, che distruggono habitat delicatissimi, che accerchiano aree archeologiche in nome di una riconversione energetica più ecologica. Le comunità che si battono contro questi mulini a vento sembrano Don Chisciotte e la politica, soprattutto i partiti di sinistra assai accondiscendenti all’ideologia «verde», assomigliano a Sancho Panza.