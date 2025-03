Oasport.it - Quanti punti ha guadagnato Federica Brignone su Gut-Behrami: la situazione prima del superG

Sono andate in archivio due delle tre gare veloci in programma a Kvitfjell, in Norvegia, valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: al termine delle due discese libere previsteha consolidato la testa della classifica generale, guadagnandosull’elvetica Lara Gut-, la più immediata inseguitrice dell’azzurra.è salita a quota 1094, portando a 231 le lunghezze di margine sulla svizzera, che si attesta a quota 863. Alla vigilia della tappa norvegese l’azzurra vantava 190di vantaggio, ieri ne ha aggiunti altri 23 (45 contro 22), mentre oggi ne ha apportati ulteriori 18 (50 contro 32). Nel complesso le due discese hanno fruttato all’azzurra 41in più dell’elvetica.Nelprevisto domani, però, la sciatrice italiana dovrà rimontare nella classifica di specialità: in testa, infatti, c’è la svizzera, che guida con 385, 75 in più dall’azzurra, che insegue a quota 310.