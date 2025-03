Ilgiornaleditalia.it - Quando Zelensky suonava la chitarra completamente nudo, il VIDEO virale dopo la cacciata dalla Casa Bianca nell'incontro con Trump sulle terre rare

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In unsuona la, in un altro suona il piano con il pene e in un altro ancora balla in modo sensuale con tacchi a spillo e pantaloni di pelle; i filmati virali dila scontro conallalavorava come comico, in uno dei suoi spettacoli il p