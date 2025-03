Quando e cosa lo ha ucciso Gene Hackman scoperta choc degli investigatori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mistero attorno alla morte die della moglie Betsy Arakawa rimane irrisolto. Dopo aver inizialmente escluso l’ipotesi di una fuga di gas, glistanno ora rivalutando questa possibilità come possibile causa del decesso della coppia.A riferirlo sono stati alcuni agenti di polizia durante un’intervista al programma Today della NBC., 95 anni, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Santa Fe, nel New Mexico. Il corpo della moglie Betsy, 63 anni, è stato trovato in un’altra stanza, in avanzato stato di decomposizione. La residenza dell’attore, vincitore di due premi Oscar, era alimentata a gas naturale, e si ipotizza che una perdita possa essersi dissipata prima delladei corpi.è morto il 17 febbraio. Lae il nuovo esame fondamentaleNell’abitazione è stato ritrovato morto anche un cane, nascosto dentro un armadio del bagno, mentre due pastori tedeschi sono sopravvissuti.