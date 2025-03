Liberoquotidiano.it - "Quale pensiero mi sveglia la notte": Noemi si confessa dalla Toffanin

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ero molto sfortunata in amore prima di incontrare Gabriele. Ormai stiamo insieme da 16 anni ed è stata la prima persona con cui mi sono davvero buttata, senza limitarmi. Con lui ho giocato sempre a carte scoperte e non ho avuto paura di fare la 'sottona'":, ospite di Silviaa Verissimo su Canale 5, ha parlato del suo matrimonio con Gabriele Greco, bassista della sua band. Poi ha aggiunto: "La vita di coppia non bisogna mai darla per scontata. Si attraversano periodi belli, altri più complicati”. Inoltre, ha espresso il desiderio di diventare mamma: "Laquestoun po' mi. Io ci spero un po'". La cantante, reduce dall'esperienza dell'ultimo festival di Sanremo, a cui ha partecipato col brano "Se ti innamori muori", ha rivelato anche di avere avuto qualche difficoltà personale in passato: "Ho vissuto un periodo in cui mi sentivo persa.