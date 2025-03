Liberoquotidiano.it - "Purtroppo siamo stati troppo ottimisti. Non vorrei che...": Papa Francesco, le drammatiche parole di Bassetti

Crescono ansia e paura per le condizioni di salute di: nella serata di venerdì, infatti, si è appreso di una nuova crisi respiratoria, un broncospasmo che ha determinato vomito. È stata necessaria un'aspirazione. Dunque, in mattinata, la Santa Sede ha fatto sapere che il Pontefice ha passato "una notte tranquilla". Ma il quadro clinico resta critico. A parlare delle condizioni di, interpellato dalla AdnKronos Salute, ecco Matteo, che parla di "una situazione respiratoria molto altalenante, non stabile. Il quadro, dunque, "rimane grave, perché il fatto che ci sia stata una crisi asmatica, respiratoria, certamente configura un'infezione che sembra molto impegnativa. Stiamo parlando di un'infezione polimicrobica mista, che potrebbe dunque essere virale, fungina, batterica, in un soggetto molto anziano e immunocompromesso per il cortisone.