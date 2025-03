Ilfoglio.it - Pupi Avati: "Magistrati e artisti si spalleggiano contro la riforma Nordio per vanità e conformismo"

Leggi su Ilfoglio.it

Roma. “Il giudice. Ma come fa un bambino a voler diventare giudice? Come fa a voler distruggere, magari con tutte le ragioni, la vita di chi viene condannato? Non lo comprendo, e s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti