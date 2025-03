Iltempo.it - Puglia, il governo impugna la legge sui sindaci candidati: "Incostituzionale"

Il Consiglio dei ministri ha deciso dire ladi bilancio della Regione, approvata lo scorso dicembre, ritenendo sette articoli incostituzionali. Tra questi, anche il 219, che disciplina la candidatura deialle elezioni regionali, disponendo che i primi cittadini "cessino dalla carica per dimissioni entro 180 giorni prima dello scadere del quinquiennio", cioè 6 mesi prima delle elezioni. Per ilquesta norma viola l'articolo 122 della Costituzione e, in particolare, i "principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto creano una situazione di disparità" prevedendo "un termine molto anticipato" rispetto a quello di presentazione delle candidature (30 giorni prima della votazione) "che potrebbe avere ricadute eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli organi dicomunale".