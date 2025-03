Liberoquotidiano.it - Puglia, il Governo impugna la legge di Bilancio: stop alla norma anti-sindaci

Nuovo colpo per la Regione: il Consiglio dei ministri hato diverse norme delladiapprovata il 19 dicembre scorso, ritenendole incostituzionali. Tra i sette articoli contestati, spicca il 219, che impone aidi dimettersi sei mesi prima delle elezioni regionali per candidarsi. Ilritiene che tale disposizione violi l'articolo 122 della Costituzione, creando una disparità tra candidati e limitando il diritto di elettorato passivo. Secondo Palazzo Chigi, laobbligherebbe ia lasciare l'incarico senza alcuna certezza di essere effettivamente candidati, con possibili ripercussioni sulla stabilità amministrativa locale. Altre disposizionite includono l'articolo 98, sulla promozione della realtà virtuale nella formazione medica, e il 160, relativo ai contributi straordinari per la ricerca in digital health.