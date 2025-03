Noinotizie.it - Provincia di Taranto: si è dimesso il vicepresidente, elezioni a maggio Angelo Laterza

Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazionele di:Ildelladi, in seguito alla decadenza dalla carica di Presidente del Dott. Rinaldo Melucci, ha svolto con serietà e responsabilità le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento dell’Ente, adottando tempestivamente i provvedimenti previsti: 1. Con disposizione presidenziale del 28 febbraio 2025 (Prot. N. 0008822/2025), ha convocato il Consigliole per la surroga dei consiglierili decaduti in seguito allo scioglimento del Comune di; 2. Con decreto presidenziale del 28 febbraio 2025 N. 12 ha indetto la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente delladi, fissando la data del 42025, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.