Prove di "convivenza" per gli Oasis: Liam e Noel Gallagher si sono incontrati in un hotel a Londra

Il reunion tour deglisi avvicina sempre di più e, nonostante le polemiche e gli incidenti di percorso, si conferma uno degli eventi più attesi dell’anno, se non del decennio. Dopo quindici anni di discussioni a distanza e commenti al vetriolo, i fatti,sembrano intenzionati a seppellire davvero l’ascia di guerra, come dimostra il loro recente incontro, avvenuto in undi.I due fratelli di Manchester avrebbero passato del tempo insieme in una stanza del Nobudi Portman Square per discutere i dettagli dell’imminente tournée. Erano presenti al meeting anche Lennon e Gene, i figli di, che avrebbero giocato un ruolo molto importante nella riappacificazione tra i due e la conseguente serie di concerti. Con loro c’era anche Paul “Bonehead” Arthurs, secondo chitarrista della band, che quest’estate dovrebbe tornare sul palco insieme ai suoi amici.