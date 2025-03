Spazionapoli.it - Protocollo VAR, la decisione dopo l’incontro dell’IFAB: ecco cosa è cambiato

IlVAR ha subito modifiche?è emersoper le nuove regole sul calcio: laAnche l’ex arbitro Luca Marelli ha reso note le novità legate al VAR e alle regole sul calcio stabiliteodierno. La stagione che stiamo vivendo ha generato decine di polemiche per scelte arbitrali discutibili. Rigori, espulsioni o mancate sanzioni, che hanno portato anche a provvedimenti nei confronti di direttori di gara, che sono stati allontanati dai campi di Serie A o dalla sala VAR per qualche settimana.Sono emersi persino dei bug nel regolamento, specie nei casi del cartellino rosso a Tomori nella sfida tra Milan ed Empoli o al calcio d’angolo assegnato all’Inter nella partita con la Fiorentina. C’erano i presupposti per sperare in un cambiamento, anche se le modifiche applicate dall’IFAB in questi anni sono state pochissime, anzi, praticamente inesistenti.