Iltempo.it - Proteste contro il "Modello Giubileo". Spunta il fotomontaggio di Gualtieri vestito da Mussolini

Undel sindaco di Roma, Robertodel Pd,da. L'immagine provocatoria è stata esposta dai manifestanti che stamattina sono scesi in strada, nel quartiere Garbatella, per protestareil cosiddetto “”, ovvero la collaborazione in atto su diversi temi tra il Comune, la Regione Lazio, guidata dal presidente di centrodestra Francesco Rocca, e il Governo di Giorgia Meloni. Il sindaco, in particolare, è accusato di non dare ascolto alle istanze che arrivano dall'ambiente dei movimenti e dei comitati civici. Da qui l'accostamento provocatorio del primo cittadino a un dittatore. Non è la prima volta, peraltro, che durante una manifestazione critica verso il Comune di Roma compare l'immagine dicome. A dicembre era stata esposta durante la protesta in Campidoglio dei comitati contrari alla costruzione del termovalorizzatore.