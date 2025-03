Iltempo.it - Protesta sotto il consolato Usa a Milano: in pochissimi per dare contro a Trump

Bandiere ucraine, italiane ed europee sventolanoilamericano di, dove alcune decine di persone si sono riunite in presidio, per manifestare«l'assurdo show portato avanti dal presidente Donald» ieri alla Casa Bianca, durante l'incon Volodymyr Zelensky. La manifestazione «spontanea e non autorizzata, è stata organizzata questa notte dalla nostra associazione e da altri gruppi di ucraini milanesi», spiega Fabio Prevedello, presidente dell'associazione Italia-Ucraina Maidan. «Non possiamo rimanere in silenzio mentre stanno violando i diritti europei. La nostra voce è per il popolo ucraino e per i valori europei», dice in un video pubblicato sui social l'attivista ucraina Tetyana Bezruchenko, invitando «chi vuole sostenere i valori europei a raggiungerci».