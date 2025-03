Ilrestodelcarlino.it - Protesta contro l’aumento dei biglietti del bus: “Bologna città solo per ricchi”

, 1 marzo 2025 – “si sta sempre più trasformando in unaper. Non possiamo accettarlo”. È un coro che riunisce centinaia di voci, quello partito oggi pomeriggio da piazza XX Settembre, punto di inizio del corteo indettoil caro-bus e in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove tariffe (da oggi, infatti, il biglietto passa da 1,50 a 2,30 euro). Un lungo serpentone che si è mosso per le vie del centro storico, per puntare il dito“questi aumenti spropositati – attacca Riccardo Rinaldi di Potere al Popolo – che colpiscono le tasche dei cittadini, soprattutto quelli più deboli. Si tratta del biglietto più caro d'Italia e fra i più cari d'Europa, che metterà in difficoltà chi già usa o vorrà usare il trasporto pubblico. Vogliamo portare questo malcontento fin sotto il Comune e far sentire il nostro dissenso: non tutti possono permettersi gli abbonamenti e in tanti ci rimetteranno, sborsando così oltre il 50% in più per una corsa”.