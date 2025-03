Ilrestodelcarlino.it - Protesta contro il ponte: “Costruito a ridosso di casa mia, tutti quelli che passano mi guardano”

Cesena, 1 marzo 2025 – Ildella ‘discordia’.nell’estate 2023 a Sala di Cesenatico, in prossimità di via Pisciatello (civico 2), questo ponticello in legno che attraversa il fiumiciattolo ed è del tutto in armonia con l’ambiente e la natura circostante, sta però rendendo impossibile la vita a Giovanni Soldati. Un pensionato che abita proprio lì, a una decina di metri da quel, e ha iniziato una ‘guerra’ a suon di lettere con il Comune di Cesenatico per chiedere la demolizione della struttura. “Il problema è che ilè proprio adell’ingresso della mia– dice Soldati, che vive con la moglie in una bella bifamiliare in aperta campagna e si dedica ancora all’agricoltura -. Da quando l’hannonon vivo più. La mia privacy, e quella della mia famiglia, è finita”.