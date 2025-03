Ilnapolista.it - Proteggiamo e coccoliamoci Lukaku, è lui e solo lui che può decidere questo campionato

, è lui elui che puòÈ un Napolissimo. La vera blasfemia èpareggio. Catenaccio e pietose scene da campetti provinciali. Si, se questa Inter è da Champions noi siamo da Scudetto.Pronti via. Lautaro e Barella già inseguono l’arbitro. Amir e Alessandro alzano toni e muscoli.Punizione per loro Dimarco lo fa bello ma la nostra barriera stava tipo paletti abusivi a Pianura vicino ai marciapiedi.Zero ad unoNon ci scomponiamo. Loro nemmeno infatti continuano con una melina che ha fatto rabbrividire persino Trapattoni.Gilmour per Big Rom fuori di poco.GabyPonte annuncia il remix: Tutta l’Italia, Tutta l’Italia ha visto il fallo di mano punibile di Dumfries tranne Doveri, il Var, Marelli. La stessa Accademia della Fuffa che ha valutato la bestemmia di Lautaro.