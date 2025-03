Ilveggente.it - Pronostico Betis-Real Madrid: per Ancelotti buona la quarta

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Una squadra come ilnon può assolutamente pensare solamente al derby in programma la prossima settimana e valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La truppa di Carlo, prima in classifica con gli stessi punti del Barcellona, ma dietro per gli scontri diretti, sa benissimo che deve vincere in casa delper rimanere in alto.: perla(Lapresse) – Ilveggente.itNon sono ammessi passi falsi da quelle parti, anche se ce ne sono stati un po’ fino al momento. Ma è proprio quando le partite contano veramente che i madrileni vengono fuori, riuscendo a mettersi tutti i guai alle spalle.