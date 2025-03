Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Real Sociedad: Flick tiene il passo

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Nel momento in cui scenderà in campo contro la, domenica pomeriggio, ilconoscerà i risultati sia delche dell’Atletico Madrid. E, vuoi o non vuoi, in ogni caso, avrà sicuramente delle motivazioni in più per cercare di prendersi tre punti e rimanere in testa alla classifica.il(Lapresse) – Ilveggente.itE’ decisamente un momento felice per la squadra di: sono 14 i risultati utili di fila per i blaugrana che la prossima settimana torneranno a giocare anche in Champions League. Una squadra che dopo un momento di appannamento durato un po’ di tempo, è riuscita a rimettersi in sesto, sfornando una serie di prestazioni incredibili che hanno soprattutto permesso di riprendere unche ad un certo punto della stagione sembrava fosse scappato.