Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao: non perdono da ottobre

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Sono settimane particolarmente intense per l’, impegnato su tre fronti. In settimana gli uomini guidati dal “Cholo” Simeone hanno dato vita ad un match davvero spettacolare in Coppa del Re, dandosele di santa ragione con il Barcellona nella semifinale d’andata. Una partita costellata di emozioni e capovolgimenti quella di Montjuic (4-4), con la qualificazione che si deciderà ad aprile nel ritorno del Metropolitano.: nonda(Ansa) – Ilveggente.itC’è grande attesa, tuttavia, per l’euroderby di Champions League con i rivali cittadini del Real: l’andata è in programma martedì prossimo, al “Bernabeu”.