.com - Promozione / Un altro 0-0 per la Biagio Nazzaro: fermato il Vismara a Pesaro

Leggi su .com

Le due squadre si dividono un tempo a testa: nella ripresa dubbi per un contatto in area su Serfilippi. Terzo risultato utile per gli uomini di Fenucci, con Bottaluscio che non subisce reti da 270 minuti, 1° marzo 2025 – Lalotta contro ilma non va oltre l0 0-0 nella 24^ giornata. La squadra di Fenucci raccoglie il terzo risultato utile nel girone A di, bissando lo stesso risultato di una settimana fa in casa del S. Orso. Soprattutto nel primo tempo itti hanno cercato la via del gol, senza riuscire a superare l‘arcigna difesa locale. Nel finale l’arbitro non ha concesso un calcio di rigore ai rossoblù per fallo su Serfilippi in area.Primo tempoLa prima occasione della sfida è dei padroni di casa: al 9?, infatti, Montanari controlla il pallone dal limite e prova il tiro che dà l’illusione del gol, stampandosi alla sinistra di Bottaluscio a pochi centimetri dal palo.