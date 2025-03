.com - Promozione / La Fermignanese cade a Villa San Martino

Vincono Vigor Castelfidardo e Sassoferrato Genga, pareggiano Moie Vallesina, Biagio Nazzaro e Jesina. Domani a Pergola grande opportunità per il Marina di avvicinarsi al verticeVALLESINA, 1 marzo 2025 – Vincomo Vigor Castelfidardo in casa contro il S.Orso e Sassoferrato Genga a Barbara; pareggiano Moie Vallesina, Biagio Nazzaro e Jesina tutte in trasfetrta.Domani a Pergola grande opportunità per il Marina di avvicinarsi al verticeAPPIGNANESE – GABICCE GRADARA rinviataAppignanese – Gabicce Gradara non è stata disputata e rinviata a data da destinarsi a causa dell’impraticabilità del campo.VIGOR CASTELFIDARDO – SANT’ORSO 2-1VIGOR CASTELFIDARDO – Lombardi, Carletti, Bandanera, Valler, Perna, Mosca (David), Garofolo (Ascani), Corneli, Terrè (Gioielli), Stampella (Luque), Kurti. All. MalavendaS.