Sport.quotidiano.net - Promozione. "Aurora d’attacco contro Monticelli. Settempeda e Casette favorite»

Gregory Pierantoni, che si sta togliendo non poche soddisfazioni alla guida del Vigor Montecosaro, presenta questa giornata del girone B di. P. S. Elpidio-Corridonia: "È una gara dove può venire fuori qualsiasi risultato, penso che sia più probabile il pareggio".Treia-: "Ospiti in grande forma, l’viene da una striscia di risultati positivi e farà di tutto per raggiungere i playoff". Cluentina-Azzurra Sbt: "Spero per mio figlio che vinca la Cluentina". Elpidiense Cascinare-Vigor Montecosaro: "Ci attende una partita difficile su un campo insidioso, loro sono in lotta per la salvezza ma noi cercheremo di tornare a casa con il massimo". Grottammare-Azzurra Colli: "L’Azzurra è una delle squadre più forti e può fare il blitzun Grottammare che sta attraversando un momento difficile".