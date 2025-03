Anteprima24.it - Progetto DesTEEN-azione, disco verde al finanziamento da poco meno di 3 milioni di euro

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Welfare Carmen Coppola rendono noto che è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il-Desideri in, predisposto in maniera autonoma dall’Ambito sociale B1, di cui il Comune di Benevento è Ente capofila.“E’ una notizia importante e di grande rilievo, perché l’Ambito sociale, di cui siamo capofila, vince la scommessa di ottenere un cospicuo, pari adi 3di, attraverso una progettautonoma, che evidentemente ha centrato tutti gli obiettivi in materia di inclusione, welfare sostenibile e contrasto a tutte le forme di marginalità ed esclusione sociale. Nell’immobile, già destinatario di fondi Pnrr per la riqualific, di viale dell’Università, accanto all’attuale sede dei Servizi sociali, nascerà un polo multifunzione dedicato all’educativa di strada con laboratori e spazi per il tempo libero e le attività di natura socio-culturale, al supporto alle capacità genitoriali e al sostegno psico-emotivo di soggetti con forme di vulnerabilità”, spiegano il sindaco e l’assessore.