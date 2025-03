Calciomercato.it - “Problemi gravi alla Juve”: ecco il grande errore di Thiago Motta | ESCLUSIVO

in difficoltàntus,i principaliche affliggono il tecnico e il club con relative responsabilità: l’analisi di un ospite illustre a ‘Zone’ su Calciomercato.itSono giorni caldi, in casantus, dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia che ha aperto molti interrogativi su presente e futuro dei bianconeri. E naturalmente, non mancano gli spunti di discussione su vari aspetti che riguardano il club.“”:ildi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Puntata ricca, quella di ‘Zone’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Con i nostri Riccardo Meloni e Giorgio Musso, diversi ospiti importanti che hanno parlato del momento particolare dei bianconeri. L’ex presidente Cobolli Gigli ha ventilato la chance Gasperini per la panchina dellantus, mentre Franco Ceravolo ha incoraggiato Koopmeiners paragonandolo al primo Nedved bianconero.