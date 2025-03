Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Verona: tante novità tra i titolari per Thiago Motta! E si pensa anche a diversi big esclusi, cosa ha in mente il tecnico

di RedazionentusNews24ha inper il match in programma lunedì all’Allianz StadiumGazzetta.it ha inquadrato quelle che potrebbero essere le scelte diper la partita di lunedì dellacontro ilall’Allianz Stadium. Di Gregorio tra i pali, protetto da Gatti e Kelly al centro della difesa e Cambiaso-Weah sugli esterni. In mediana la conferma di Thuram, il ritorno tra idi Locatelli e la panchina di Koopmeiners. In avanti ci sono più dubbi e ballottaggi aperti, mapotrebbe puntare su un attacco molto dinamico: Kolo Muani al centro, supportato da Yildiz e Conceicao ai lati e McKennie trequartista.ntus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo MuaniLeggi suntusnews24.