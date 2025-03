Sport.quotidiano.net - Primavera 1. Inter-Fiorentina scontro diretto per il secondo posto

La gara di cartello della ventottesima giornata di1 è senza dubbio. La sfida che va in scena questa mattina, ore 11 al Konami Center di Milano, mette di fronte la seconda e la terza del campionato. I nerazzurri di Zanchetta - sotto di un punto dalla Viola e reduci da quattro nette vittorie di fila - puntano al sorpasso e alla tanto ambita seconda piazza, che significherebbe una qualificazione momentanea alle semifinali Scudetto. Spettatriciessate di questo big match sono la Roma capolista (in campo lunedì pomeriggio alle 15 contro la Cremonese) e il Sassuolo attualmente quarto e impegnato oggi contro la Lazio. Per quanto riguarda le altre lombarde, sempre questa mattina alle 11 a Bergamo si gioca losalvezza tra Atalanta e Bologna. La giovane Dea, al momento con un vantaggio di cinque punti sulla zona playout, potrebbe mettere una buona ipoteca sulla permanenza in1 per la prossima stagione.