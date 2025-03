Lanazione.it - Prevenzione Hiv, a Firenze opportunità di screening

Leggi su Lanazione.it

, 1 marzo 2025 -partecipa al progetto nazionale 'Test in the city', iniziativa che promuove losul territorio per l’infezione da Hiv e per le epatiti virali (Hcv e Hbv) rivolgendosi in particolare alle persone che vivono in condizione di fragilità sociale. Dal 2019, si ricorda in una nota,è entrata a far parte della rete “Fast track cities”, che raccoglie oltre 270 città in tutto il mondo, impegnandosi così a favorire le iniziative per fermare l’epidemia da Hiv attraverso azioni di, il trattamento delle persone infette e l’azzeramento dello stigma sociale. Il progetto si svolgerà fino a maggio. I test, anonimi e gratuiti, si effettuano in pochi istanti tramite pungi-dito con una goccia di sangue dal polpastrello e forniscono risultati in tempi molto rapidi.