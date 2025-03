Secoloditalia.it - Prete di Avellino “salvato” dal codice della strada: sono un alcolista, per fortuna mi hanno fatto l’alcoltest

Leggi su Secoloditalia.it

“Chiedo scusa a tutti”: don Florin Cipca, il parroco di Arcella, in provincia di, sospeso dal vescovo dopo essere stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, ai microfoni dell’emittente irpina Telenostra, ricostruisce la vicenda che lo ha visto protagonista e ringrazia il suo vescovo, monsignor Arturo Aiello: “Mi ha dato una chance, invitandomi a cominciare un percorso di recupero terapeutico e a riflettere su come continuare il ministero sacerdotale”.Don Florin, ilromeno difermato dopo un incidenteDon Florin, 45 anni, di nazionalità romena e da venti anni in Irpinia, ammette di essere un: “Durante il Covid – spiega –stato un mese e mezzo a letto e, isolato da tutti, ho cominciato a bere: mi ubriacavo con il desiderio di morire”.