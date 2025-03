Iltempo.it - Presentato a Roma dall'associazione FareAmbiente e Gal Cilento il report sulla dieta mediterranea

Leggi su Iltempo.it

Vincenzo Pepe, presidente nazionale dell'ecologista, e recentemente nominato da Matteo Salvini responsabile dipartimento ambiente della Lega, haieri a- assieme al Gal- une indagini della ricerca si evince che: «laè uno stile di vita, riconosciuta come modello salutare, ma solo il 5% degli adulti in Italia segue questo regime alimentare. Alla ribalta però del mercato globalizzato, i prodotti centrali dellastanno vivendo un periodo d'oro, veri e propri capisaldi della sana nutrizione e pertanto protagonisti della rinnovata ascesa del Made In Italy». I dati raccolti dalsono di fatto «molto incoraggianti, grazie all'incremento di vendite e alla rinnovata fiducia nell'etichetta di qualità e di origine controllata.