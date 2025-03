Lanazione.it - ’Premio Insieme’ a Francesco Perlamagna e Ginevra Mantovani

Premio Insieme a due giovani promesse del mondo dello spettacolo:(15 anni) e(17 anni), ballerini reduci dal successo di ’Ballando con le stelle’, la trasmissione di Rai Uno di Milly Carlucci. Una targa nuova che l’associazione Insieme ha realizzato appositamente per riconoscere il merito a giovani talenti che arricchiscono e valorizzano il territorio apuano. "Ci tenevamo ad assegnare questo premio a due giovani che hanno portato la conoscenza del nostro territorio in campo nazionale attraverso il loro talento", ha detto Daniele Tarantino, presidente dell’associazione. I due ballerini sono reduci da una premiazione importante al Festival Firenze 2025, competizione di alto livello dedicata al mondo della Tap Dance. Il futuro? "Ora c’è lo studio – come evidenzia Lara Maggiani, titolare della Arts & Musical School di Massa, soddisfatta per il riconoscimento assegnato ai suoi allievi – ma sul tavolo ci sono tanti progetti, anche all’estero, tra cui Broadway".