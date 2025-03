Premi, Cira Borrelli vince il concorso “Forbici d’oro”

Leggi su Ildenaro.it

Si è conclusa questa mattina laazione regionale della 37° edizione del” 2025 che si è tenuta nella sede di Confartigianato Napoli: ad aggiudicarselo è statache rappresenterà la regione nella finale nazionale in programma a Roma. Questo evento – spiega una nota degli organizzatori – rappresenta un’importante occasione per celebrare l’eccellenza della sartoria artigianale e da semprea i migliori maestri sarti e artigiani, riconoscendo l’impegno, la passione, la maestria e la creatività dedicati alla creazione di capi unici. Il vincitore, selezionato da una giuria di esperti nel settore, concorrerà alla finale nazionale a Roma e avrà l’opportunità di esibirsi sui più prestigiosi palcoscenici mondiali della moda. “Le selezioni regionali Campania delnazionale ‘2025’, ospitate nella splendida cornice di Napoli, hanno rappresentato un momento di grande valore per la nostra tradizione sartoriale.