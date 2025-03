Lanazione.it - Prato, al Crazy Center uno stage di arrampicata sportiva per i giovani agonisti

, 1 marzo 2025 - 'Insieme si cresce'. E' il titolo dell'iniziativa promossa aldi, che prevede unodicon Roberto Bagnoli e Cristiano Ticci. L'appuntamento è per sabato 8 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, nella struttura di via Bisenzio a San Martino 14. L'evento è dedicato agli: under 15 (cioè nati nel 2011/2012) e Under 13 (nati nel 2013). Le iscrizioni si potranno effettuare entro mercoledì 5 marzo. Loè aperto a tutti: sia ai tesseratiche ai non iscritti della struttura pratese. Si tratta del sesto anno in cui viene organizzata l'iniziativa, diventata ormai un appuntamento di riferimento per idel territorio e non solo. A proposito di coloro che curano lo, ricordiamo che Bagnoli è un tecnico Coni 4° livello, allenatore, tracciatore e formatore della federazione Fasi.