Prato, ad Imola è Di Stefano a regalare la vittoria ai biancazzurri

, 1 marzo 2025 - Ilsi mette alle spalle le due recenti sconfitte consecutive e trionfa in trasferta al Romeo Galli di. In occasione dell'anticipo della 26° giornata del girone D di Serie D, isi impongono 1-0, sfruttando al meglio l'unica occasione costruita nell'arco del match. Match che viene deciso nella ripresa dal sigillo di Di. La cronaca Fin dalle prime battute il copione della gara è piuttosto chiaro: i locali controllano il possesso, seppur alle prese con le cattive condizioni del terreno, mentre i lanieri si difendono, provando - invano - ad affidarsi all'arma del contropiede. La compagine allenata da D'Amore si aggrappa soprattutto alle folate sulla sinistra di Agbugui. E' proprio da due suoi cross che nascono le occasioni, al 36' e al 44', per Pierfederici, che prima manda alto sopra la traversa il pallone di testa, poi in girata non inquadra il bersaglio grosso.