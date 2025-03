Iltempo.it - Porta Maggiore si sgretola. Cittadini raccolgono i pezzi e creano aiuole

A Roma piovono pietre, letteralmente. Tutti i giorni e senza soluzione di continuità, gli antichi acquedotti romani e le Mura Aureliane da anni perdono: l'ultimo distacco è avvenuto appena ieri a, dove una pesante porzione di muro si è staccata cadendo rovinosamente a terra. Fortunatamente il grosso «sasso» non ha colpito persone né automobili, ma di rovinosi incidenti ne sono successi in passato e, di questo passo, ne succederanno anche in futuro. Impossibile qui analizzare nel dettaglio le numerose cause che stannondo gli antichi muri della Capitale arsi giorno dopo giorno; di certo, tra le principali c'è l'incuria cui sono soggetti – tra mancati consolidamenti, arbusti e piante di capperi che ne minano la stabilità e atti di vandalismo – e più banalmente la lenta, incessante e inevitabile usura che il tempo fatalmente riserva a tutto ciò che è antico.