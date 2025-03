Sport.quotidiano.net - Pontedera, il ritorno alla vittoria: contro il Gubbio finisce 2-1

, 1 marzo 2025 – Iltorna(dopo due sconfitte) superando 2-1 il, scavalcato in classifica al decimo posto. La squadra di Menichini ha indirizzato la gara tra il 16° e il 20° del primo tempo segnando due gol-fotocopia, prima con Vitali e poi con Italeng che si sono inseriti alle spalle della difesa ospite battendo Venturi in uscita. Ilha tenuto il pallino del gioco, ha sfiorato il gol con l'ex Tommasini (37') e nella ripresa hallato fino a trovare la rete di Spina i pieno recupero- Prossimo impegno per il, venerdì in casa della capolista Entella. s.l. Il tabellino2-1(4-2-3-1): Calvani; Cerretti (40’ st Maggini), Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala; Italeng.