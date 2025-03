Ilrestodelcarlino.it - Ponte Rio Torto, Anas ordina la chiusura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caos per la circolazione stradale tra la montagna e la pianura. Nel pomeriggio di ieri(Gruppo FS Italiane), infatti, ha comunicato di avere disposto laal traffico – in via precauzionale – delsul rioal km 146,653 della strada statale 12 "dell’Abetone e del Brennero" – Nuova Estense a Serramazzoni. Il provvedimento che ha conseguenze pesanti sulla circolazione appenninica, poiché scarica i veicoli da e per Pavullo e Modena su percorrenze alternative urbane a Serramazzoni e Maranello, ha messo in allarme le amministrazioni. "Siamo fortemente preoccupati per la notizia delladelRiosulla Nuova Estense, in un tratto particolarmente cruciale per l’intero reticolo viario dell’appennino" è stato il commento del presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia.