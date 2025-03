Ilnapolista.it - Politano: «Nelle ultime gare abbiamo peccato mentalmente, abbiamo lavorato su questo in settimana»

Matteoè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Inter, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita scudetto, come ammesso dallo stesso Conte e da Simone Inzaghi (i due hanno parlato di partita importante ma non decisiva, come si suol dire ndr).: «molto su concetti da un punto di vista mentale»Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:«Sappiamo che oggi è una partita importante per noi, per la società e per i nostri tifosi. Questaleggermente di meno rispetto al solito maguardato tanti concetti da inserire in questa gara soprattutto dal punto di vista mentale, che è dovescorse»Napoli-Inter, le formazioni ufficialiDi seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno;, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.