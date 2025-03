Lanazione.it - Polemiche sul premio Mazzinghi. Fratelli d’Italia: "Scelta debole"

PONTEDERASul successo o meno delsi interroga il gruppo consigliare di. "Il gruppo consiliarepone l’attenzione sulla fragilità del, pur riconoscendo il valore dell’atleta, giustamente ricordato – l’analisi dei consiglieri –. Unazza emersa soprattutto la sera della premiazione quando, per garantire una presenza di pubblico, si è ricorso ad alcune società sportive che sono servite di supporto per riempire la già piccola sala Cieslak del Teatro Era. Certamente se lafosse ricaduta, ad esempio, su Paola Egonu, la pallavolista più talentuosa del momento ormai diventata un simbolo d’inclusione per molti giovani, non ci sarebbe stata la necessità di "intruppare" i giovani sportivi. Se vogliamo che ilabbia, come merita, risonanza nazionale e una presenza di pubblico occorre individuare i personaggi giusti cui conferire il riconoscimento, con scelte coraggiose e moderne".