Ilgiorno.it - Polemiche sul Piano del traffico: "Non risolve i problemi di viabilità"

Non solo la minoranza in aula consiliare, ma anche due comitati cittadini, Vivi Legnarello e Commercianti via della Vittoria, hanno fatto sentire la loro voce per criticare il nuovogenerale delurbano approvato in Consiglio comunale. Unche, a detta dei comitati, "non affronta il principale problema dellanel nostro territorio. La mancanza di un efficace sistema di trasporti pubblici" e nemmeno punta are efficacemente le reali situazioni di pericolo in città. "Molte volte i politici legnanesi ci hanno detto che stanno lavorando per una città “Abcd”, cioè attenta ad anziani, bambini, ciclisti, disabili – scrivono i due comitati in un commento comune al–. Dopo l’approvazione del Pgtu, possiamo dire che forse Legnano è più attenta ai ciclisti. Forse! Dobbiamo sentirci sicuri se pedaliamo sulla cosiddetta ciclabile di via 29 Maggio? E non parliamo di anziani, bambini e disabili! Basta vedere che fatica fa una mamma nello spingere un passeggino sui marciapiedi della nostra città".