Poesie Raimondi guida l' Atalante lungo le rotte degli affetti

Arezzo, 1 marzo 2025 - Come è difficile ricomporre quell'incanto che all'origine dell'amore, di una promessa che viene messa alla prova e in fondo non si sa perché, come nel film 'L'' di Vigo e ora nell'omonima raccolta di, che ad esso si ispira, di Stefano, poeta e critico letterario, docente alla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, edita da Valigie rosse. Attraverso quattro sezioni e un congedocanta la fedeltà sofferta a quanto è stato inciso da quella promessa nei fondali dell'anima. C'è questo punto di chiarezza e al tempo stesso la vita mette alla prova la "naturalezza" del volersi bene: "È come se non fosse mai stato nostro/ questo stare in concordia con le cose / con le linee della meridiana puntate / dentro i cuori. E dagli occhi appena aperti / si guarda increduli, le scorte della luce".