Poesie disperse di Wislawa Szymborska | il tuo bottone la mia chiave di casa

Non so com’è essere cacciato cacciata trovarsi in un paese di lingua diversa imparare in fretta la parola “grazie” se qualcuno ti aiuta la parola “scusa” se qualcuno ti guarda storto a non essere mai troppo affamato quando ti offrono del cibo, “Racconto antico e altre” (Adelphi 140 pp) “Ho un grosso taccuino”, spiegava a una giornalista, premio Nobel per la Letteratura nel 1996, “nel quale annoto varie parole, idee, temi da cui un giorno possano nascere delle”. La giornalista allora le chiedeva se una di quelle parole, o frasi, diventassero l’inizio di una poesia. “Non so se si possa parlare di inizio. Io spesso comincio dalla fine. E vi dirò, non è facile, poi, risalire fino all’inizio”. Questa raccolta di scritti e, con testo a fronte, a cura di Andrea Ceccherelli, contiene testi che vanno dagli anni del liceo fino alla vigilia della morte, alcuni già apparsi su periodici, altri ritrovati fra le carte delle poetessa che teneva sempre con sé l’umorismo, che per lei era “il fratellino minore della serietà”.