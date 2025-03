Lanazione.it - Piscina olimpionica di Iolo. Verifiche belliche, tempi lunghi. Ma sull’intitolazione è dibattito

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che sono ancora in corso le operazioni di verifica bellica, iniziate a settembre, con il meteo delle scorse settimane che non avrebbe giocato a favore. Una volta terminate, la documentazione prodotta dovrebbe essere inviata a Padova al Genio Militare, che dovrà poi autorizzare il via libera ai lavori. E’ il punto sul cantiere dello Stadio dell’Acqua, che dovrà portare alla realizzazione della nuovadi. Le opere propedeutiche alla costruzione del nuovo edificio sono iniziate lo scorso autunno e stanno andando avanti, fra burocrazia ed imprevisti. La scadenza resta sempre quella rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: per evitare il rischio di perdere il contributo, l’opera dovrà essere terminata entro il primo scorcio del 2026.