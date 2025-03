Ilgiorno.it - Pirellino, progetto semplificato. Salta la Torre Botanica di Boeri. Coima: evitiamo ulteriori ritardi

Leggi su Ilgiorno.it

Colpo di scena. Niente nuovafirmata Stefanoal fianco del ““ in attesa di ristrutturazione.Sgr – la società immobiliare di Manfredi Catella che nel marzo del 2019 acquistò per 194 milioni di euro, dopo un’asta all’incanto, l’immobile comunale al civico 39 di via Pirelli – ieri con una nota ha annunciato "una semplificazione deldi rigenerazione delper evitarenel rilascio del titolo abilitativo". Ilcomplessivo, riveduto e corretto, prevede la ristrutturazione della excomunale secondo quanto previsto dallo studio di architettura Diller Scofidio + Renfro e il risanamento conservativo dell’edificio a ponte che passa sopra via Melchiorre Gioia, che, nell’idea iniziale di, si sarebbe potuto trasformare in un Ponte Serra con spazi pubblici.