Piazza Città di Lombardia | Qui c’era il Bosco di Gioia Ora bar negozi ed eventi

È lacoperta più grande d’Europa: un’area di 3.800 metri quadri sormontata da una volta in vetro e acciaio, ricavata nello spazio curvilineo fra gli uffici della Regione. Inaugurata nel 2011 tra viale Restelli e via Melchiorredisi stende sull’area un tempo occupata dai terreni della contessa Giuditta Sommaruga e poi da un fitto polmone verde conosciuto come "di". Le piante furono abbattute nel 2005 per fare spazio alla nuova sede di Regione, un complesso di edifici tra i quali svetta un grattacielo di 161 metri. "Inora c’è un asilo nido, un ufficio postale, un supermercato, uno di vestiti e svariate caffetterie - racconta Luigi Gelsi, che abita vicino. "Qui passano per lo più i dipendenti della Regione - osserva Emilio Spinosa, che lavora in uno dei bar - Ma vengono organizzati anche, come lo street food e la pista di pattinaggio, che richiamano molte persone".