Piante su Marte e Luna, scoperta rivoluzionaria. Il professore dell'UniPi: "Vivono senza luce e senza acqua"

Pisa, 1 marzo 2025 – Se si pensa allespaziali, c’è chi le associa a film come “L’invasione degli Ultracorpi” dove dei baccelli giganti vogliono dominare il mondo e chi, invece, pensa a “The Martian” dove Matt Damon sopravvive sucoltivando delle patate. Per fortuna, c’è stato un gruppo di scienziati dell’Università di Pisa, della Sapienza di Roma e dell’Agenzia Spaziale Italiana che, evidentemente, ha visto la pellicola di Ridley Scott e ha scoperto come coltivare verdure nello spazio anche al buio. È stato infatti individuato il meccanismo molecolare che permette ad alcunedi crescere indipendentemente dalla predi, ritenuta finora fondamentale per un corretto sviluppo dei vegetali e che secondo Riccardo Di Mambro, associato di Fisiologia Vegetale di Unipi, che ha preso parte al progetto, “potrebbe contribuire sensibilmente alla colonizzazione dello spazio”.