Phisikk du role – Trump Zelensky l’Europa e l’eterogenesi dei fini

C’è materia per un trattato multidisciplinare in quel match traalla Casa Bianca. Un giacimento di spunti di ricerca per politologi, esperti di diplomazia e di arte della guerra, psicanalisti, mass mediologi, antropologi e, visto che ci siamo, anche storici del teatro.Tuttavia, nell’esplosione dei dotti commenti di analisti professionali, io mi concentrerò solo su scarne considerazioni dilettantesche.La prima sorge da una domanda: ma può un delicatissimo e fragilissimo negoziato diplomatico, peraltro non ancora deto compiutamente, essere svolto davanti a un esercito di telecamere, di reporter, di funzionari e politici di varia pesatura, nel mentre si tiene un confronto così serrato e a tratti addirittura violento?Avevamo conosciuto fino a ieri nell’arte miracolosa della diplomazia uno strumento nobile di lavoro tra posizioni diverse e spesso apparentemente inconciliabili, che si coltivava nel silenzio dei media, tra padette sottovoce non dai leader ma dai lori plenipotenziari, in luoghi spesso improbabili e comunque sconosciuti dai media, uno smento di stop ed go, di semilavorati che attendono l’alesatura finale da parte di qualcuno, un’opera spesso lunga di cessioni reciproche, che trova il suo punto d’equilibrio con un’equa ripartizione delle scontentezze e che intanto viene offerta su un piatto d’argento ai decisori finali, in quanto l’intesa è già bella e fatta e attende solo la firma in favore delle telecamere.